“Considerando a aprovação do plano pela maioria expressiva dos credores das recuperandas [empresas que compõe a Oi], na AGC [Assembleia-Geral dos Credores] realizada em 19/12/2017, que aguardam a homologação do Poder Judiciário, e uma vez examinados os aspetos de legalidade do plano, resta ao Juízo Recuperacional ratificar por homologação a decisão soberana dos credores”, escreveu o juiz na sentença a que a Lusa teve acesso.

"Esclareço que a vontade soberana dos credores deve ser integralmente respeitada, sendo até mesmo vedada a prática de qualquer ato - seja por acionista, membro do conselho ou administrador da companhia - que tenha o fim de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação aprovado", completou.

Apesar de autorizar a aplicação imediata do plano, o juiz fez algumas ressalvas e invalidou um anexo que previa o reembolso "de despesas incorridas pelos credores na busca pela satisfação de seus créditos" e a extensão do pagamento de comissão prevista em capitalização futura "a todos os credores nas mesmas condições".

Entretanto, a empresa portuguesa Pharol, principal acionista da Oi, convocou uma assembleia-geral extraordinária dos credores para fevereiro para discutir o estatuto social da empresa.