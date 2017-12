A decisão foi tomada depois de o Tribunal de Contas chumbar empréstimos com esse objetivo.

A proposta foi aprovada por maioria, com os votos a favor do PSD, PS e PAN e as abstenções da CDU e do BE.

A Assembleia Municipal aprovou ainda por maioria uma revisão ao Orçamento Municipal de 2017 por receitas extraordinárias do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) de cinco milhões de euros, dos quais 3,7 milhões vão servir para pagar de imediato parte da indemnização, disse o presidente da Câmara, Hélder Sousa Silva (PSD).

Apesar de o Tribunal de Contas ter recusado dar visto ao pedido de empréstimo de 22 milhões de euros, o autarca explicou que “os motivos se mantêm válidos” para acabar com a concessão a privados.

“Sem empréstimos adicionais conseguimos prosseguir o objetivo e a alternativa é recorrer ao Orçamento Municipal para resolver a questão”, afirmou Hélder Sousa Silva, adiantando que, além dos 3,7 milhões do Orçamento Municipal 2017, o Orçamento deste ano já tem valores inscritos para o efeito.

O município defende que “o interesse público e os princípios de boa gestão financeira são incomensuravelmente mais bem prosseguidos se se operar o resgate da concessão e a adoção de um modelo de gestão direta, através da criação dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra”, já aprovada.

Mafra, no distrito de Lisboa, foi primeiro município do país a concessionar a água a privados, em 1994, para resolver os problemas de falta de água no concelho e, passados mais de 20 anos, é o primeiro a acabar com essa concessão, que vigoraria até 205, e a ‘remunicipalizar’ o serviço.