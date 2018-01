Informação constante da página da internet da IP Património refere que, "no passado dia 29 de dezembro, foram remetidas a cada um destes seis candidatos as correspondentes cartas convites referentes a este procedimento".

De acordo com informação disponibilizada pela IP, dos 10 candidatos que se apresentaram foram qualificadas as empresas "The House Ribeira Hotel, S.A., M&J Pestana, S.A., Grupo Visabeira, SGPS, S.A e Empreendimentos Turísticos Montebelo - Sociedade de Turismo e Recreio, S.A., Hoti - Star Portugal Hotéis, S.A., Barceló - Arriendiamento Hoteleiro, S.L.U. e Salvor - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.".

A unidade hoteleira terá uma tipologia de "quatro estrelas ou superior, com um mínimo de 120 quartos, na Estação de Santa Apolónia, pelo prazo de 35 anos".

O procedimento inclui também "a realização de determinadas obras de renovação daquela estação".

De acordo com o caderno de encargos, disponível na página, "a entrada em funcionamento do estabelecimento hoteleiro subconcessionado deverá verificar-se no prazo máximo de 24 meses após a data da assinatura do contrato de subconcessão".

O mesmo documento refere também que "as soluções encontradas para resolução do programa do hotel não podem perturbar o funcionamento regular da vertente ferroviária da estação".

Há um ano, o líder da empresa pública, António Ramalho, foi ouvido no parlamento relativamente ao plano de "valorizar as estações de comboio", nomeadamente a de Santa Apolónia, em Lisboa, e a de São Bento, no Porto.

Na altura, António Ramalho revelou também aos deputados que a estação de Santa Apolónia manterá o terminal ferroviário, mas com aproveitamento comercial, admitindo mesmo a possibilidade de vir a ter um hotel.

"Gostaríamos de ter a estação de Santa Apolónia valorizada, com terminal ferroviário, mas também aproveitamento comercial, porque do outro lado estará o Terminal de Cruzeiros", disse, admitindo a possibilidade de Santa Apolónia vir a ter um hotel, dando o exemplo bem-sucedido com outros imóveis detidos pela empresa pública, como a estação do Rossio, que gera uma renda anual de um milhão de euros.

Segundo o plano da IP, as duas estações históricas mantêm a vocação de terminal ferroviário.