Entre as prioridades do executivo municipal de Sines, no distrito de Setúbal, liderado pelo PS, está o início de intervenções de reabilitação no Mercado Municipal e no seu espaço exterior, na Rua Marquês de Pombal, no Bairro Soeiro Pereira Gomes e da Quinta dos Passarinhos, no Largo da Boavista e na Escola Básica da Quinta dos Passarinhos.

A conclusão da ciclovia e do canal pedonal desde a Estrada da Floresta até à entrada da cidade, a segunda fase de reabilitação do Bairro 1.º de Maio, a reabilitação do Parque de Merendas e do antigo lavadouro, a construção de um novo parque urbano e de um novo parqueamento automóvel são outros dos investimentos previstos para o próximo ano.

A intenção, segundo o presidente da autarquia, Nuno Mascarenhas, citado num comunicado enviado à agência Lusa, é aplicar "uma estratégia de desenvolvimento económico e social delineada com o objetivo de promover a contínua e progressiva transformação do município num território cosmopolita, solidário, competitivo e internacional".

A estratégia está prevista nas Grandes Opções do Plano 2018-2021, numa altura em que, destacou o autarca, houve uma "redução substancial da dívida, conseguida no anterior mandato", está a decorrer o atual quatro comunitário de apoio e estão "ultrapassadas situações que se traduziram numa grande redução das receitas provenientes da derrama".