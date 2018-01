"O engenheiro Fernando Pinto é uma pessoa que merece toda a nossa admiração e reconhecimento, e a nossa homenagem. Sou um admirador incondicional. O que ele e a equipa dele fizeram pela TAP nestes 17 anos é absolutamente extraordinário: Sem capital, sem fundos próprios e com uma enorme dificuldade, com o lastro de um passivo que vem desde 1998, e conseguir privatizar a companhia", disse o responsável em Macau, à margem do 43.º Congresso Nacional das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). Quando questionado sobre uma eventual sucessão de Fernando Pinto na presidência executiva, o administrador nomeado pelo acionista Estado afirmou: "O engenheiro Fernando Pinto tem direito a sair quando quiser e como quiser".

A 25 de novembro, em Macau, o administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado disse que o acionista Estado "gosta muito" do presidente executivo da transportadora aérea, Fernando Pinto, mas que, reconhecendo-lhe todo o mérito, este responsável sairá da empresa "quando entender".

A saída de Fernando Pinto não é inesperada. Questionado sobre a renovação do seu mandado, em dezembro do ano passado, o gestor disse que nada estava definido. "A decisão é dos acionistas", afirmou num encontro com os jornalistas. "São 17 anos na TAP, o que é muito bom, mas eu cheguei aqui com uma missão que era privatizar a companhia e isso foi feito há dois anos. Pediram-me para continuar para haver uma estabilização durante o processo de transição da privatização, que é hoje um grande sucesso", afirmou, à data, o gestor. O responsável acrescentou ainda que nesses 17 anos, "15 foram de sobrevivência" da companhia e os últimos dois anos, então, "de transição".

Numa carta dirigida aos funcionários da companhia aérea portuguesa, Fernando Pinto afirma estar “absolutamente seguro de que com a liderança de Antonoaldo, a TAP continuará neste incrível processo de crescimento. Assim, o meu sentimento hoje é de absoluta realização profissional e pessoal. De missão cumprida. A empresa está no bom caminho e sinto-me plenamente realizado”, lê-se na missiva.

Na sequência desta saída, Antonoaldo Neves vai assumir a função de presidente executivo da TAP. Trata-se do ex-presidente executivo da companhia aérea brasileira Azul, de David Neelman. Antonoaldo Neves, de 42 anos, não é novo na TAP, uma vez que já integrava a comissão executiva da companhia portuguesa.

Escreve o semanário Expresso, que avança com a noticia, que Fernando Pinto deixará de ser presidente executivo da companhia de bandeira portuguesa a partir de 31 de janeiro. A saída, que será hoje comunicada aos colaboradores, acontece depois de 17 anos na liderança da empresa.

Em 19 de outubro, em Lisboa, quando a mesma pergunta foi feita a David Neeleman, empresário que integra o consórcio Atlantic Gateway (que, por sua vez, com Humberto Pedrosa, detém 45% da TAP), este respondeu que – caso Fernando Pinto queira manter-se - "há sempre um lugar na TAP”.

À data, questionado sobre uma possível nomeação de Antonoaldo Neves, que veio da companhia aérea Azul em 2017 para a Comissão Executiva e, consequentemente, para o Conselho de Administração, da TAP, no lugar de Trey Urbahn, Neelman disse que este responsável "é um homem que provou no Brasil e na Azul".

"É um perfil interessante, uma pessoa do setor e, como sabem, o que está, essencialmente, acertado entre o Estado e os privados, é que a gestão quotidiana, que concretiza o objeto estratégico, o objeto de ajustamento e de acordo, é muito confiável aos privados. O Estado tem possibilidade de se pronunciar, mas sendo uma pessoa do setor, admito que possa ser uma opção por parte dos privados e não quero crer que haja qualquer problema por parte do Estado".

A saída de Fernando Pinto da companhia aérea vinha a ser noticiada desde o verão de 2016.

A TAP transportou 14,274 milhões de passageiros em 2017, um crescimento de 21,7% face ao ano anterior. No período de referência, a companhia aérea transportou mais 2,55 milhões de passageiros do que em 2016.

“A Ponte aérea Lisboa - Porto foi a rota na qual a TAP transportou mais passageiros em 2017, atingindo um total de 726 mil, mais oito por cento que em 2016”, adiantou a empresa, em comunicado.

Até dezembro, a taxa de ocupação registou um crescimento de 4,3 pontos percentuais para 82,9%.

Segundo a companhia, as rotas europeias foram as que mais contribuíram para os valores obtidos, registando, no total dos 12 meses, 8,7 milhões de passageiros, mais 22% que em 2016.

No mercado norte-americano, a TAP registou um crescimento de 54,5% no número de passageiros transportados para 729 mil, o que se traduz num aumento de 257 mil viajantes face a 2016.

As ligações para o Brasil subiram 14% para 1,6 milhões de passageiros.

“O marco de mais de um milhão de passageiros foi, pela primeira vez, superado nas ligações entre o continente e a Madeira e Açores, que tiveram um aumento do número de passageiros de 18,9% (ou mais 183 mil passageiros), atingindo um acumulado anual de 1,15 milhões. Destaque ainda para as rotas africanas, nas quais a TAP superou, também pela primeira vez, o milhão de passageiros transportados num ano, um aumento de 233 mil, ou mais 29 por cento”, acrescentou a companhia aérea.

Conforme indica a mesma fonte, o transporte de carga também registou uma subida, com a TAP Cargo a transportar mais de 78 mil toneladas de carga e correio, um aumento de 25% em comparação com o ano anterior. No total, 80% da mercadoria transportada teve origem nos mercados fora de Portugal.