Os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística reveem a taxa de desemprego de outubro do ano passado e mostram uma diminuição de 0,1 pontos percentuais face a setembro.

Em outubro do ano passado, havia cerca de 435 mil pessoas desempregadas, um número que mostra uma diminuição de 1,1% - menos 4,6 mil pessoas - em relação a setembro. O número de pessoas empregadas também subiu face ao mês precedente, aumentando para os 4.730,7 mil pessoas, segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os novos valores reveem as estimativas provisórias do INE, divulgadas há um mês. Com estes números, será preciso recuar até fevereiro de 2005 para encontrar um valor tão baixo.

"A estimativa provisória da taxa de desemprego de novembro de 2017 foi de 8,2%. Neste mês, a estimativa provisória da população desempregada foi de 424,2 mil pessoas e a da população empregada foi de 4 745,1 mil pessoas", apresenta ainda o INE.