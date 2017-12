Os trabalhadores da Têxtil Gramax Internacional (ex-Triumph) concentram-se hoje, em Lisboa, numa altura em que é conhecida a intenção da empresa de despedir 150 trabalhadores no âmbito de uma reestruturação interna.

Segundo um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Curtumes do Sul, “a empresa em outubro de 2017 foi descapitalizada, tendo adquirido a marca francesa HUIT, para no mês de novembro os trabalhadores não receberem a totalidade dos seus salários”, acrescentando que “este mês não foi feito o pagamento dos subsídios de Natal, sendo também previsível que não paguem o salário do mês de dezembro”.

Em 22 de novembro, a Câmara Municipal de Loures aprovou uma moção que pretende contestar, junto do Governo, a intenção da empresa de têxtil TGI - Gramax vir a despedir 150 trabalhadores no âmbito de uma reestruturação interna.

A TGI-Gramax, que está sediada na freguesia de Sacavém, concelho de Loures (distrito de Lisboa), tinha adquirido no início de 2017 uma fábrica da Triumph (roupa interior feminina) e emprega, atualmente, 463 trabalhadores.

A concentração de hoje está marcada para as 14:30, no Largo do Camões, em Lisboa.