A Corticeira Amorim acordou a compra de 70% da sueca Elfverson & Co AB por 5,5, milhões de euros, segundo comunicou a empresa à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).

Numa nota hoje divulgada hoje, a corticeira portuguesa revela que o acordo foi celebrado através da sua participada Amorim Bartop — Investimentos e Participações, S.A., que integra a Unidade de Negócios (UN) Rolhas, desenvolvendo e produzindo rolhas capsuladas para o segmento de bebidas espirituosas.

“Nos termos do acordo celebrado, são adquiridos 70% do capital social da Elfverson & Co AB, pelo montante de cerca de 5,5 milhões de euros”, refere a comunicação da Amorim à CMVM.

A empresa explica ainda que “sobre os restantes 30% recai uma opção de venda por parte da vendedora (a sociedade sueca Vätterledens Invest AB) e uma opção de compra por parte da Amorim Bartop — Investimentos e Participações, S.A., exercíveis a partir de 2020″, por um preço que dependerá da evolução da performance da empresa sueca nos próximos anos.

“Através desta operação, a UN Rolhas adquire uma participação relevante numa empresa com um portefólio de produtos premium e uma carteira de clientes de relevo que pretende desenvolver, reforçando também as fontes de abastecimento de tops de madeira de reconhecida qualidade, o que permitirá acompanhar o crescimento das necessidades dos seus clientes no segmento das rolhas capsuladas”, refere a comunicação enviada à CMVM.

A Elfverson & Co AB produz tops de madeira para rolhas capsuladas (bartops), os quais são utilizados pelos grandes grupos da indústria de bebidas espirituosas.

A empresa sueca teve a sua origem em 1870, na localidade de Kalmar, tendo sido transferida para Påryd em 1912, onde desenvolve a sua atividade desde então. Desde o início da década de 1990, a empresa é de propriedade da Vätterledens Invest AB.

No exercício económico de 2017, a Elfverson & Co registou um volume de negócios de cerca de 4,8 milhões de euros.