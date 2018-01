A sessão de hoje de Wall Street encerrou hoje novamente com ganhos e recordes nos três principais índices pelo segundo dia consecutivo, entre os quais o Dow Jones Industrial, que acabou acima de 25 mil pontos pela primeira vez.

De acordo com dados provisórios, o Dow Jones valorizou-se 0,61%, até 25.075,13 pontos, o índice S&P 500 registou um ganho de 0,40%, para 2.723,99, e o tecnológico Nasdaq progrediu 0,18%, num total de 7.077,91 unidades.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou com os três principais índices em níveis inéditos, graças ao setor tecnológico e à subida do petróleo, que atingiu o valor mais alto desde 2014 no mercado norte-americano.