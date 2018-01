O problema não é só da Internet: olhamos para as prateleiras das livrarias e encontramos maus livros. Na televisão, muito do que se vê não presta. Na rádio, só ouvimos música má. Está bem que poucos concordam com aquilo que é bom e aquilo que é mau — mas quase todos se declaram francamente desesperados…

A lei da porcaria universal

Ora, deixem-me apresentar a Lei de Sturgeon: 90% de tudo o que se faz é lixo. Isto vale para textos, livros, músicas, etc. Encontrei esta lei, pela primeira vez, num livro de Daniel Dennett chamado, no original inglês, Intuition Pumps And Other Tools for Thinking (um livro que ajuda a pensar melhor e vale muito a pena ler).

Foi nesse livro que encontrei a tal lei, mas esta foi inventada por Theodore Sturgeon, um escritor de ficção científica que defendia com este conceito o seu género de eleição: é verdade que 90% dos livros de ficção científica não prestam. Mas há sempre uns 10% que são muito bons — e, para dizer a verdade, também nos outros géneros 90% do que se vende é lixo. Os defensores da «boa literatura» (que torciam o nariz à ficção científica) limitavam-se a cair num erro clássico: comparavam os 10% de boa literatura doutros géneros com alguns maus exemplos de ficção científica. Assim, é fácil deitar abaixo um género inteiro.

A percentagem em si será exagerada? Se o leitor quiser ser mais optimista, esteja à vontade. O certo é que a realidade pende para o lado do mau… Usemos a percentagem que quisermos, esta lei ajuda-nos a pôr as ideias no lugar.

Repare o leitor: a Lei de Sturgeon aplica-se a tudo, mesmo àquilo que nós próprios fazemos. Ou seja, quem escreve ou quem faz música fará muito mais coisas más do que coisas boas.