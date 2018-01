Agora, também todos sabemos qual é o balanço que se faz destas resoluções lá para meados de fevereiro. Isto, já sendo optimista. Primeiras semanas de janeiro, ginásios cheios como cheios estão ainda os corpos de bacalhau, doces e álcool. Mas a queda da motivação, e consequentemente da assiduidade, é mais abrupta que as ações da Primark quando se soube que tinha crianças a trabalhar nas suas fábricas. Ah, esqueçam, além de não estar na bolsa, também ninguém se importou muito com isso. É normal, aqueles pedaços de pano a metro parecidos com t-shirts são mesmo baratos e não é a pagar salários a adultos que se vai lucrar.

As aulas de espanhol começam por ser um investimento numa escola de línguas. Mas pensando melhor, se calhar com um app de clases de español no telemóvel e fazendo os exercícios todos os dias isto vai lá. É pá, na verdade não estou com vagar para trocar o scroll no Instagram por exercícios de como conjugar o verbo follar. Lá para abril vou a Madrid e trato disso.

Mudar de trabalho é bom para começar o ano. Novas perspetivas, novos desafios, mais vontades. Se bem que emocionalmente vai ser difícil largar as pessoas, as piadas do chefe também não são assim tãaaao ridículas e, além disso, a instabilidade de ficar agora sem emprego é dura. Mais vale ficar até julho e depois logo se vê.