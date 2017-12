Ora, o desconhecimento é o melhor adubo dos mitos. Nos últimos meses, tenho ouvido muitos sobre esta língua. Ficam aqui três…

«O catalão não era usado até há pouco tempo.»

Esta é uma impressão que alguns portugueses têm, provavelmente porque só agora repararam na língua… No entanto, a realidade está muito longe dessas distraídas impressões portuguesas.

Não podendo resumir a história duma língua numa crónica, ficam alguns traços largos e necessariamente imprecisos. O catalão foi usado na literatura durante a Idade Média e há alguns grandes vultos da cultura europeia dessa época que escreveram em catalão. Por exemplo, Raimundo Lúlio (em catalão, Ramon Llull) ou Joanot Martorell, autor de Tirant lo Blanc. O certo é que, depois da junção das coroas de Aragão e Castela, o catalão perdeu prestígio e o castelhano foi, durante séculos, a língua usada pelo Estado, pelos escritores e pelas elites quando estavam foram de casa.

O castelhano era a língua visível e a língua da escrita — mas não era a língua materna da grande maioria dos catalães. A língua que se falava dentro da casa dos catalães continuou a ser o catalão (com este ou outro nome).

Pois bem, a partir do século XIX, houve um movimento de afirmação do catalão enquanto língua de prestígio. Recuperou-se o uso literário da língua, enquanto, nas aldeias e nas ruas das cidades, o catalão nunca deixou de ser a língua materna da população — até que a televisão e o ensino massificado durante o século XX espalharam o castelhano.

Hoje, os catalães usam as duas línguas e o catalão é, certamente, mais visível do que na época em que não se usava na escrita; no entanto, sendo hoje uma das línguas oficiais da Catalunha, é menos falado do que há 100 anos, por exemplo. No fundo, o catalão, nos últimos cem anos, aumentou o seu prestígio, mas diminuiu o seu uso.

«O catalão deriva do espanhol.»

O catalão sofre há séculos influência do castelhano — mas não deriva deste último. Dizem os historiadores da língua que o catalão é a evolução particular do latim popular da Marca Hispânica, a zona de fronteira entre o reino dos Francos e o território muçulmano da Península.

O catalão tem, assim, uma origem claramente distinta do castelhano — aliás, algumas palavras denunciam uma fronteira que separa o catalão de todas as outras línguas ibéricas, incluindo o português. Vemos isto, por exemplo, na palavra «medo» (português); «miedo» (espanhol); «por» (catalão); «peur» (francês); «paura» (italiano) — ou então, no verbo «falar» (português); «hablar» (espanhol); «parlar» (catalão); «parler» (francês); «parlare» (italiano).

Não, o catalão não é uma «língua de trapos» e muito menos uma forma errada de falar espanhol — é uma das línguas latinas, oficial em Andorra e em três regiões de Espanha.