A ideia era entrar em contacto com um executivo do Facebook, mas o CEO da Tesla acabou por partilhar o seu número de telefone pessoal com os mais de 16 milhões de seguidores que tem no Twitter.

O tweet de Elon Musk destinava-se a John Carmack, diretor de tecnologia da Oculus, a subsidiária do Facebook que se dedica a realidade virtual, conta o The Business Insider. "@ID_AA_Carmack tens um segundo para falar? O meu número é...", podia ler-se na mensagem entretanto apagada mas da qual a CNBC guardou uma imagem. A televisão norte-americana decidiu ligar para o número, mas em vez de chegar à fala com Musk deparou-se com uma música de espera referente ao jogo da PlayStation "God of War". O que Musk queria falar com Carmack ninguém sabe, mas o CEO da Tesla pode estar a considerar mudar de número uma vez que o partilhou com 16,7 milhões de seguidores no Twitter.