Para além disso, não há garantias de que os utilizadores frequentem a nova página. O Facebook planeia publicitar a nova ferramenta, porém, terão sempre de ser os utilizadores a procurar a nova secção, que se vai juntar a tantas outras disponíveis no menu (☰) da rede social.

Do lado dos produtores de conteúdos, é difícil perceber o real impacto da medida. Ao destacar conteúdo de produtores mais pequenos, a rede social pode levar uma maior audiência a esses órgãos de comunicação social, levando a maiores ganhos com publicidade. Porém, estas fontes não têm nenhum retorno monetário simplesmente por estarem dentro daquela secção.

O projeto faz parte de uma série de ferramentas que o Facebook tem vindo a desenvolver para o jornalismo. Através do machine-learning, isto é, da capacidade de o próprio computador aprender novas capacidades, sem a necessidade de ser especificamente programado por um ser-humano, os algoritmos da rede social destacam e arrumam numa nova secção os conteúdos produzidos por fontes com parcerias aprovadas pelo departamento liderado pelo antigo pivot da NBC Campbell Brown.

Os utilizadores da rede social Facebook de seis cidades norte-americanas têm agora disponível um feed (página com conteúdos) exclusivamente dedicado à informação local. A secção está ainda a ser testada pela empresa de Mark Zuckerberg, mas o objetivo é encurtar a distância entre os cidadãos e os órgãos de comunicação regionais — acreditados pela plataforma.

Por agora, a página “Today In” (Hoje em) está apenas a funcionar para quem tenha as cidades de Nova Orleães, Little Rock, Billings, Peoria, Olympia ou Binghamton como morada naquela rede. O objetivo da rede passa por alargar a ferramenta a mais lugares e incluir a possibilidade de seguir a atualidade de outras cidades para além daquela onde se vive.

Esta é mais uma medida da rede social para combater as chamadas “Fake News” (notícias falsas), relevando os conteúdos produzidos por fontes consideradas credíveis pela empresa. O Facebook tem sido acusado de permitir a proliferação de informações falsas ou incorretas. Tanto assim é, que há quem acredite que foi isso que levou à eleição de Donald Trump.

Os conteúdos regionais têm sido uma aposta da rede social nos últimos meses. Com o desenvolvimento do “Marketplace”, uma secção de classificados, baseada na localização, e a reformulação da aplicação de eventos, que passou a chamar-se “Facebook Local” e inclui destaques culturais, mas também restaurantes e outros eventos.

No final de agosto do ano passado, o SAPO24 lançava igualmente uma nova ferramenta dedicada às notícias locais. No “Local”, os leitores podem encontrar informação regional, agrupada pelo distrito que escolherem.