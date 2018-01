O objetivo é dar impulso à captação de investimento direto estrangeiro (IDE), sendo capaz de potenciar recursos humanos qualificados que, por sua vez, promovam projetos de investigação e desenvolvimento, alargando o ecossistema empreendedor português, de acordo com o Ministério da Economia.

A partir de agora, os empreendedores podem candidatar-se através da plataforma ‘online’ criada para o efeito e as incubadoras irão receber os projetos que sejam considerados relevantes perante a avaliação e critérios estabelecidos. Ao IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação caberá fiscalizar o processo.

Para que sejam aceites os processos, os empreendedores devem demonstrar que visam atividades de produção de bens e serviços que sejam internacionalizáveis; que são empresas e/ou projetos baseados em tecnologia e em conhecimento, com perspetiva de desenvolvimento de produtos inovadores; com potencial de criar emprego qualificado e de atingir, cinco anos após período de incubação, um volume de negócios acima dos 350 mil euros por ano.

A avaliação de potencial económico e inovador é feita com base em critérios assentes no grau de inovação, escalabilidade do negócio e potencial de mercado, a capacidade da equipa de gestão e a relevância do requerente na equipa, segundo o Ministério da Economia.