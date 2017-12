O presidente da Universal, Lucian Grainge, citado em comunicado divulgado na terça-feira, qualificou o acordo como “importante passo em frente”, que prevê nomeadamente “uma compensação financeira aumentada para os serviços por assinatura e gratuito com publicidade”.

Este contrato “reforça o compromisso da YouTube com a gestão dos direitos musicais na plataforma”, acrescentou.

Depois do anúncio do acordo entre a Warner e a YouTube, em maio, o presidente da Warner, Stephen Cooper, argumentara que as margens de manobra das editoras estavam limitadas. “Mesmo que a YouTube não tivesse as autorizações, a nossa música estaria sempre disponível (na plataforma), mas sem qualquer contrapartida financeira”, adiantou então.

A YouTube chega tarde a este mercado, já ultra concorrencial e dominado pela Spotify, que reivindica 60 milhões de assinantes, à frente da Apple Music, que garante contar com 27 milhões.