"Decidimos que estava na altura de ela ter estabilidade para criar amigos", contou Estela Osório à Lusa, sentada no sofá verde do seu "Petit Café", situado na principal rua da zona histórica da cidade da Praia (Plateau).

Depois de vários anos a seguir para onde o trabalho os levava, o casal, que viveu no Canadá, Madeira, Açores e em vários sítios do continente português, veio para a cidade da Praia à procura das raízes e de estabilidade para a filha Matilde, de 11 anos.

Gestora imobiliária, 42 anos, Estela Osório, açoriana do Pico, nunca viveu no Porto, não tinha qualquer experiência na área da restauração e, segundo disse à Lusa, "nem em casa gosta de cozinhar".

"O meu marido estudou no Porto e adora francesinha. A ideia do restaurante era sermos mais especialistas em bacalhau, porque muita gente gosta de bacalhau. O bacalhau em Cabo Verde é extremamente caro e a ideia era fazer pratos de bacalhau mais económicos", disse.

Mas, acrescentou, um dia surgiu a ideia de promover a sexta-feira da francesinha. A ideia pegou e o prato típico do Porto tornou-se na estrela da casa.

Filho de um português e de uma cabo-verdiana, o marido de Estela nasceu em Angola, viveu no antigo Zaire, em Trás-os-Montes e no Porto, onde se "apaixonou" pela francesinha.

"Não sabia fazer a francesinha, mas o meu marido ensinou-me. Experimentei com a cozinheira, começamos a fazer e as pessoas começaram a gostar" acrescentou.

Dois meses depois da abertura, são cada vez mais os que vêm de propósito para provar o prato tradicional da zona do Porto.

"Já se criou aquele hábito de as pessoas virem pela francesinha. Há até quem já me telefone a encomendar", sobretudo portugueses, adiantou.

"Os cabo-verdianos vêm ainda desconfiados. Muita gente nem sabe o que é a francesinha, outros confundem e dizem a portuguesinha e muita gente vem com a ideia de que é um prato açoriano", conta.

Por isso, Estela Osório viu-se "obrigada" a pesquisar a história do prato, que é, na prática, uma sanduíche, adaptada do tradicional "croque monsieur" francês cruzado com o lanche inglês Welsh Rarebit, "inventada" por um emigrante português em França e popularizada quando este regressou ao Porto para gerir um restaurante.

Agora, além de cozinhar, esta açoriana promove também a história do prato junto dos clientes, acabando por ser uma espécie de "embaixadora da francesinha".

Comida tradicional açoriana é que não há, porque, segundo Estela Osório, é um tipo de cozinha que requer utensílios difíceis de encontrar em Cabo Verde.

Paralelamente, continua a gerir as propriedades de 70 clientes estrangeiros em Portugal, e prepara-se para, em breve, abrir uma padaria na Achada de Santo António, o bairro mais populoso da cidade da Praia.

[Reportagem por Cristina Ferreira Fernandes, Lusa]