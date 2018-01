A 23º edição do Festival Termómetro passou pelo Fundão, Porto, Aveiro e Lisboa. Das inúmeras atuações, foram selecionadas 20 bandas. Depois de 4 eliminatórias, ouvem-se, finalmente, este sábado, os 5 finalistas, no Cinema São Jorge, às 21h30.

Caio, quartoquarto, Planeta Tundra, Jerónimo e Mathilda são os cinco finalistas da 23º edição do Festival Termómetro, fundado em 1994 por Fernando Alvim. Além dos concorrentes, o cinema também serve de palco aos convidados especiais Pop Dell’Arte.

Em 23 anos, foram mais de 500 bandas e artistas que fizeram parte do Festival, entre a vasta lista estão incluídos nomes que o ouvido reconhece - Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Salto, Tatanka.

Álvaro Covões, diretor da Everything is New, Vitor Balenciano, jornalista do Público, Nuno Calado, da Antena 3, Nelson Ferreira, da SBSR rádio, Luís Guerra da Blitz e o músico Samuel Úria são os júris da 23º edição do Festival Termómetro. É sobre eles que cai a responsabilidade de selecionar quem vai pisar os palcos do NOS Alive e Bons Sons neste ano, bem como quem terá a oportunidade de fazer um videoclip e ter acesso a 10 horas de gravação em estúdio.

Os bilhetes para a final, que acontece este sábado, dia 13 de janeiro às 21h30 no cinema São Jorge, estão à venda e custam 10 euros.