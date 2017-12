Um centro comercial no norte da China inaugurou uma estátua gigante de uma "versão canina" do presidente dos EUA, Donald Trump, no âmbito do Ano Novo chinês — Ano Novo do Cão.

Localizada em Taiyuan, capital da província de Shanxi, a estátua tem o inconfundível penteado louro de Trump, usa cachecol vermelho e tem o característico dedo em riste do presidente americano. Nascido em 1946, Trump é do signo Cão no horóscopo chinês, traço este que partilha com os seus antecessores George W. Bush e Bill Clinton. Segundo o calendário lunar chinês, o ano do Cão segue-se ao do Galo e começa em fevereiro. As pessoas nascidas no ano do Cão são diretas e extremamente leais, manifestando sempre um acentuado sentido de justiça. Também costumam ser teimosas e irritáveis, diz-se. Para celebrar o ano do Galo, no ano passado, o mesmo centro comercial expôs uma estátua do animal com o cabelo igual ao de Trump. A obra inspirou várias imitações, incluindo um modelo insuflável gigante que apareceu este verão não muito longe da Casa Branca.