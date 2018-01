"Room to dream", que tem edição internacional em junho pela Penguin Random House, é apresentado como um livro biográfico e de memórias com cerca de 500 páginas, coassinado pela jornalista Kristine McKenna e pelo próprio David Lynch.

Segundo a editora, o livro intercala as reflexões de Lynch, hoje com 71 anos, sobre a própria vida com excertos de "longas e explosivas" entrevistas com cerca de 90 amigos, familiares, músicos, atores e colaboradores do realizador.

"Lynch responde a cada um dos excertos e revela a história íntima da vida para lá da arte", escreveu a editora norte-americana, na sinopse.