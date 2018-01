A banda norte-americana Big Thief atua na edição deste ano do festival Paredes de Coura, que decorre em agosto junto à praia fluvial do Taboão, foi hoje anunciado.

“A banda nova-iorquina junta-se aos já confirmados Björk, Fleet Foxes, Skepta, Curtis Harding e ... And You Will Know Us By The Trail Of Dead, na 26.ª edição do Vodafone Paredes de Coura”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Os Big thief editaram em 2016 o disco de estreia, “Masterpiece”, a que se seguiu “Capacitiy”, editado em junho do ano passado.

“Com as letras e voz vívida de Adrianne Lenker, ora aveludada ora acutilante, o trabalho cuidadoso da guitarra de Buck Meek, ora gentil ora assertivo, e a pesada secção rítmica de Max Oleartchik e James Krivchenia, os Big Thief criaram um nicho que é só deles, definido pela dualidade dos momentos que marcam a vida, numa espécie de rendição à beleza que se pode encontrar no caos”, lê-se no comunicado da organização do festival.

O festival Vodafone Paredes de Coura decorre de 15 a 18 de agosto.