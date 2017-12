Quanto tempo deve demolhar-se o bacalhau? O vinho tinto só vai bem com carne? Como se tempera um peru natalício? Estas são questões comuns na preparação da época festiva. O SAPO 24 e os especialistas do Jumbo juntaram esforços para lhe explicar como comer (ainda melhor) nesta quadra.

Dezembro traz consigo o Natal e a Passagem de Ano, altura em que a maioria dos portugueses junta a família e os amigos à volta da mesa e a recheia de "coisas boas". É sobre essas "coisas boas" que, ao longo das próximas semanas, vamos falar, em parceria com o Jumbo e em direto no Facebook do SAPO24.

Vamos começar por falar de bacalhau já no próximo dia 18 de dezembro, a partir das 12h. Como se demolha o bacalhau? Que partes são mais adequadas, consoante a forma de confeção? E como é que um peixe pescado no Norte da Europa vem parar à consoada dos portugueses? Tudo isto são questões a que vamos tentar responder.

Depois, apontamos baterias para aquilo que vai acompanhar muitas das refeições: o vinho. O vinho tinto só casa mesmo bem com carne? Como se escolhe um bom vinho? Responderemos a tudo isso e muito mais no dia 20 de dezembro, a partir das 19h, em direto no Facebook do SAPO24.

Em vésperas de consoada, no dia 22 de dezembro, a partir das 12h, vamos dedicar-nos ao peru (ou outras aves), uma das escolhas mais comuns nas mesas dos portugueses. Vamos falar de como se prepara, como se tempera e quanto tempo demora a assar são temas que vão merecer a nossa atenção.

Passado o Natal, é tempo de preparar a celebração seguinte - a festa de passagem de ano e vamos dar atenção a dois dos principais protagonistas de muitas das noites de reveillon: o queijo e o marisco. Nos dias 27 e 29 de dezembro, a partir das 12h, falaremos de como se escolhe e servem bons queijos (dia 27) e dos segredos de bem escolher o marisco (dia 29).

Por isso, já sabe: a partir da próxima 2.ª feira acompanhe em direto no Facebook do SAPO24 para comer ainda melhor nesta quadra.