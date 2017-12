O vinho é presença assídua nas mesas dos portugueses e nesta quadra festiva tal não é exceção. Branco ou tinto, o que importa é que seja bom. Saiba como escolher.

Escolher o chamado "sumo de Baco" é uma arte. Se o bacalhau é presença quase obrigatória nesta época festiva, o vinho não lhe fica atrás.

Quais as principais diferenças entre as castas e entre os vinhos de várias regiões? Como escolher o melhor vinho para cada prato? O que é que é preciso ter em conta quando se harmoniza o vinho com pratos de peixe ou de carne? Será que servir o vinho à "temperatura ambiente" é boa opção? E será verdade que "branco só com peixe, tinto só com carne"?

É a estas e a outras questões que respondemos com a ajuda de Jorge Cruz, especialista em vinho do Jumbo, marca parceira do SAPO24 nesta rubrica. Deixe as suas perguntas na caixa de comentários do Facebook.

Em vésperas de consoada, no dia 22 de dezembro, estamos de volta a partir das 12h, e vamos dedicar-nos ao peru (ou outras aves), uma das escolhas mais comuns nas mesas dos portugueses. Vamos falar de como se prepara, como se tempera e quanto tempo demora a assar são temas que vão merecer a nossa atenção.