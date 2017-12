Os brasileiros Boogarins e os bracarenses Ermo são dois dos novos nomes confirmados para o festival Tremor, que decorre na ilha de São Miguel, nos Açores, em março de 2018.

Mdou Moctar, The Mauskovic Dance Band e Voyages são outros três nomes hoje avançados pela organização do certame, que decorre entre 20 e 24 de março na região autónoma.

Os cinco novos nomes hoje confirmados juntam-se a outros quatro confirmados no começo de dezembro: Dead Combo, The Parkinsons, Altin Gün, Lone Taxidermist e We Sea.

Segundo a organização, o Tremor pretende reforçar em 2018 a sua posição "como palco por excelência para a experiência musical no centro do Atlântico".

O cartaz "voltará a desenhar uma programação interdisciplinar de concertos surpresa em locais inesperados da ilha, espetáculos e interações na paisagem, laboratórios, pensamento e reflexão, arte nas ruas e residências artísticas".

O festival Tremor é uma coprodução da Lovers & Lollypops, Yuzin e António Pedro Lopes, e nas próximas semanas continuará a revelar nomes confirmados para a edição de 2018, a quinta do certame.