A DJ suíça Sonja Moonear atua na primavera em Lisboa, na segunda edição do festival Lisboa Electronica – Musiculture, que irá decorrer entre os dias 04 e 07 de abril, foi hoje anunciado.

“Sonja Moonear, Onirik, Berllioz e zoy serão os artistas que representarão a editora Ministerium Records na 2ª adição do festival Lisboa Electronica – Musiculture. A DJ suíça é uma das mais respeitadas no universo da música electrónica e encabeça o showcase da [editora portuguesa] Ministerium Records, criada em 2016 e proveniente do Ministerium Club”, refere a organização do festival num comunicado hoje divulgado.

A primeira edição do Lisboa Electronica, festival centrado no trabalho das editoras discográficas que pretende ajudar no desenvolvimento da indústria da música eletrónica em Portugal, decorreu nos dias 12 e 13 de maio, na Lx Factory.

A localização da segunda edição, para a qual tinham já sido anunciadas as presenças dos DJ Nina Kraviz, Deniro, Lewis Fautzi, Tensal e Oscar Mulero, será anunciada "brevemente".