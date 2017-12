Um espetáculo piromusical e um concerto de Tiago Bettencourt serão as principais atrações do dia 06 de janeiro em Vila Nova de Gaia, uma festa para "criar alternativas lúdicas na região e recuperar tradições", indicou hoje o autarca local.

O evento chama-se "Festa de Reis", surge este ano por iniciativa da câmara municipal, mas a tradição, contou à agência Lusa Eduardo Vítor Rodrigues, é "antiga e sempre esteve centrada na comunidade".

"No passado, as associações comemoravam o dia de Reis no centro de Vila Nova de Gaia. A lógica era etnográfica, mas com algum perfil típico da tradição. Entretanto, o Natal e o Ano Novo começaram a aglutinar as energias, mas agora a tradição de Reis em Gaia começa a ser recuperada", disse o autarca.

A ideia é marcar o encerramento da quadra festiva no concelho, aproveitando que a Praça Natal - espaço montado no centro do concelho que junta várias atividades, incluindo roda gigante e visita à casa do Pai Natal - está aberta até ao fim de semana de Reis, e criar alternativas de fruição na região.

"É uma solução alternativa face a outros compromissos e eventos. Criamos um novo atrativo, uma nova oferta para a região. Creio que os Municípios à volta não têm nada relacionado com os reis, mas estão todos convidados a vir recuperar esta tradição connosco", disse o presidente da câmara.

A Festa de Reis, no sábado, dia 06 de janeiro, terá concerto com Tiago Bettencourt às 21:00 no Cais de Gaia e espetáculo piromusical com 15 minutos de duração que inclui vários pontos de lançamento, nomeadamente Serra do Pilar e Ponte Luís I, a partir das 22:00.