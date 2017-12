O cinema de Benoit Jacquot, Gus van Sant e Laura Bispuri faz parte do primeiro lote de filmes selecionados para a competição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, em fevereiro, foi hoje anunciado.

A 68.ª edição da Berlinale decorrerá de 15 a 25 de fevereiro e, da competição oficial, a organização só tinha anunciado até agora a escolha de "Isle of Dogs", de Wes Anderson, que terá honras de abertura do festival.

Hoje, foram revelados outros filmes da competição pelo Urso de Ouro, entre os quais "Don't worry, he won't get far on foot", de Gus Van Sant, "Dovlatov", de Alexey German Jr., "Eva", de Benoit Jacquot, com Isabelle Huppert, e "Figlia mia", de Laura Bispuri.

A estes juntam-se ainda "In den Gangen", de Thomas Stuber, "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot", de Philip Gröning, e "Mug", de Małgorzata Szumowska.

"The Bookshop", de Isabel Coixet, e "The silent revolution", de Lars Kraume, serão mostrados no programa "Berlinale Special".

Na semana passada tinham sido anunciados onze filmes da secção "Panorama", entre os quais os documentários brasileiros "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, e "Ex Pajé", de Luiz Bolognesi.