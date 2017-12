O francês Judicaël Perroy, o croata Dejan Ivanovic, Mak Grgic, da Eslóvenia, Ricardo Barceló (Espanha/Uruguai) e o português André Madeira são alguns dos nomes convidados num total superior a uma dezena de instrumentistas da área.

As atividades vão decorrer em vários espaços da cidade de Guimarães, nomeadamente no conservatório local, no Centro Cultural Vila Flor, na Plataforma das Artes e Criatividade, na Universidade de Minho e na Associação Comercial e Industrial.

Em declarações à agência Lusa esta semana, o diretor artístico do FIGG 2017, Nuno Cachada, apontou como "grande meta" desta quarta edição a promoção de guitarristas clássicos emergentes, bem como a criação de oportunidades para jovens que queiram dar os primeiros acordes.

"Geralmente, a oferta formativa neste tipo de eventos é fortemente centrada em estudantes do ensino artístico especializado. É nosso objetivo fugir à regra e atingir um público mais vasto, possibilitando a todos a sua primeira experiência com a guitarra", disse o responsável.