Os Fleet Foxes são o mais recente nome da edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura e juntam-se aos já confirmados And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Skepta, Curtis Harding e Björk.

O regresso da banda norte-americana a palcos portugueses acontece no dia 16 de agosto, depois de duas passagens pelo NOS Alive (2011 e 2016).

Os Fleet Foxes trarão consigo os temas de "Crack-Up", o seu terceiro álbum de estúdio, editado em junho do ano passado..

O Vodafone Paredes de Coura está de regresso à Praia Fluvial do Taboão nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2018.

Os passes gerais podem ser adquiridos no site do festival e nos locais habituais pelo preço de 85,00€.