Na edição deste ano dos prémios atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, lideram as nomeações, nas categorias de cinema, o filme "The shape of water", do realizador mexicano Guillermo del Toro, e, nas de televisão, a minissérie dramática "Big little lies", de David E. Kelly, produzida pela HBO.

Entre as sete nomeações de "The shape of water", de Guillermo del Toro, filme ainda inédito em sala, em Portugal, estão as de melhor drama, realização, argumento e representação feminina principal e secundária com Sally Hawkins e Octavia Spencer, respetivamente.

Das seis nomeações de “Big little lies”, exibida em Portugal no canal TV Series, quatro são para o desempenho das atrizes Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern e Shailene Woodley.

Esta será a primeira cerimónia de entrega de prémios de maior relevância em Hollywood, depois de ter rebentado o chamado “escândalo Weinstein”, em outubro.

Dezenas de mulheres, incluindo as atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux, Asia Argento e Salma Hayek denunciaram uma série de episódios diferentes, que vão desde presumíveis comportamentos sexuais abusivos a acusações de violação por parte do produtor Harvey Weinstein, galardoado com um Óscar pela produção de “A Paixão de Shakespeare” (1998).