A corvina do Golfo da Califórnia emite um grito de acasalamento parecido com uma "metralhadora", com sons rápidos e múltiplos, indicou um estudo publicado na revista Biology Letters da Royal Society.

E quando centenas de milhares de peixes se reúnem para se reproduzir uma vez por ano, "o coro soa como uma multidão a aplaudir num estádio", assegurou à AFP o coautor do estudo Timothy Rowell, da Universidade de San Diego.

"Os níveis de som são tão altos que podem causar surdez temporária ou inclusive definitiva em mamíferos marinhos observados enquanto caçavam os peixes", acrescentou.

Rowell e o seu colega Brad Erisman, da Universidade do Texas, utilizaram um mecanismo especializado para escutar a corvina do Golfo no seu momento de reprodução.

A cada primavera, todos os adultos da espécie migram para um único lugar — o delta do rio Colorado no extremo norte do golfo da Califórnia, no México — para a desova de milhões de exemplares.

O evento reúne durante várias semanas todas as corvinas do mundo em menos de 1% do espaço que ocupam normalmente.