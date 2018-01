A 23 de Dezembro de 2016, Heather Mosher recebeu a notícia de que lhe tinha sido diagnosticado cancro da mama. No mesmo dia, foi pedida em casamento por David. Casaram-se precisamente um ano mais tarde, no mesmo dia em que Heather morre com a doença que a acompanhou durante o noivado.

No final do ano de 2016, foi comunicado a Heather de que se tratava de um cancro do tipo mais agressivo, e, em setembro de 2017, o tumor já se tinha espalhado por quase todo o corpo, o que levou ao internamento no hospital de Heather.

O casamento acontece, finalmente, no final de 2017, no Hospital de St.Francis em Hartford, no estado de Connecticut. “Eu disse a mim próprio: ela precisa de saber que não vai seguir por este caminho sozinha”, disse o marido de Heather à televisão local WFSB.

“Venceu 0 cancro porque viveu mais tempo do que alguém pensou que conseguiria viver e venceu-o porque conseguiu que cumpríssemos o sonho de nos casarmos. É a pessoa mais forte que conheci”, diz David.

O casal conheceu-se em 2015 e o casamento estava marcado para dia 30 de Dezembro de 2017. Contudo, teve de ser adiantado para dia 22 por conselho dos médicos, que consideravam que Heater não resistisse tanto tempo. E tal aconteceu: celebrou-se o casamento. Dezoito horas depois, Heather faleceu.

“Ninguém pensava que ela conseguia aguentar tanto tempo. Ela provou que estavam todos errados e é exatamente isso que a foto simboliza para mim”, finaliza David.