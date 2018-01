Na apresentação hoje, em Lisboa, na Livraria Ler Devagar, das "novidades literárias" para o primeiro semestre deste ano, o editor Manuel Alberto Valente, da Porto Editora (PE), anunciou as estreias, no grupo, de Julieta Monginho, em maio, com a obra “Um Muro no Meio do Caminho”, e de Jacinto Lucas Pires, em junho, com “Advinha”.

Julieta Monginho é magistrada do Ministério Público na jurisdição de família e crianças, tendo-se estreado em 1996 nas lides literárias com "Juízo Perfeito", em 2008. O seu livro "A Terceira Mãe" foi distinguido, em 2008, com o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores.

Jacinto Lucas Pires estreou-se literariamente em 1996, com o livro de contos "Para Avaliar do seu Grau de Pureza", e em 2016 publicou o seu mais recente título, o livro de contos "Grosso Modo". Lucas Pires, nascido no Porto em 1974, é também músico e autor de peças de teatro.

O novo romance de Inês Pedrosa, de 55 anos, ex-diretora da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, e ex-jornalista do semanário Expresso, até agora autora do grupo LeYa, será publicado no segundo semestre deste ano, e a PE irá reeditar toda a sua obra.

Mário de Carvalho, que faz parte da PE desde o segundo semestre de 2012, vai editar um novo livro de contos, que sucederá a "Ronda das Mil Belas em Frol", publicado em 2016.

Manuel Alberto Valente anunciou também a edição de um livro de crónicas e reportagens do poeta Herberto Helder (1930-2015) e a conclusão da publicação da obra completa de José Saramago (1922-2010), pela PE, por ocasião do 20.º aniversário da atribuição do Nobel da Literatura ao autor de "Memorial do Convento".