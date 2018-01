Jorge Palma, Blind Zero, Linda Martini e os Legendary Tigerman são as principais apostas da 16.ª edição do festival Sons do Vez que vai decorrer em fevereiro e março, em Arcos de Valdevez, anunciou hoje a organização.

Considerado o "primeiro festival do ano", dedicado à música portuguesa, o Sons do Vez acontece todos os fins de semana daqueles dois meses, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez.

Carlão, Miguel Tela, Frankie Chavez, Pedro e os Lobos, os Anaquim, Ricardo Azevedo, ex-vocalista de Ez-Special, os Carolina Drama e The Last Internationale são os nomes que completam o cartaz da edição 2018 do Sons do Vez.

Promovido pela Câmara de Arcos de Valdevez, o festival está nomeado, pelo terceiro ano consecutivo, para os Iberian Festival Awards, nas categorias de Best Indoor Festival, Best Small Festival, Best Line-up e Best Communication.

Os concertos do Sons do Vez têm sempre início marcado para as 23:00. O preço dos bilhetes varia entre os seis e os 15 euros.