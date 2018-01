Os Kadavar, os Nebula, os Conan e os Naxatras atuam na edição deste ano do festival SonicBlast, que se realiza em agosto na praia de Moledo, no concelho de Caminha, foi hoje anunciado.

A cumprir a 8.ª edição, o festival “que se assume como um encontro perfeito entre praia, piscina, surf, skate e muito rock”, regressa à praia de Moledo de 10 a 11 de agosto, anunciou a organização da iniciativa num comunicado hoje divulgado.

“Quase cinco anos depois da sua estreia na terceira edição do SonicBlast Moledo e do seu crescimento exponencial, os Kadavar retornam a Portugal para mostrar o melhor do que se faz no mundo do Retro Rock”, refere a organização no comunicado no qual anuncia mais três nomes para a edição deste ano.

Pelo festival passarão também os Nebula, “grupo criado por Eddie Glass, considerados uns dos grandes e mais influentes precursores do movimento Stoner Rock a nível mundial”, os Conan, “que se definem, há mais de dez anos, como o Doom Metal de uma batalha de homens das cavernas, marcado por guitarras distorcidamente devastadoras, vozes sepulcrais e afinações sempre rigorosamente mantidas abaixo do grave”, e os gregos Naxatras, que “já conquistaram o seu lugar cativo dentro do panorama underground rock Europeu”.