Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Maria João Pires foi reconhecida, pela crítica internacional, como uma das principais intérpretes de Mozart e Schumann, tendo as suas gravações do compositor austríaco, nomeadamente a integral das Sonatas para piano, assim como as suas interpretações do compositor alemão, editadas por discográficas como a Denon, Erato e Deutsche Grammophon, chegado ao primeiro lugar de escolhas de publicações internacionais como a Diapason, Gramophone e Clássica, além dos chamados "Guias Penguin".

Na agenda da pianista, está igualmente previsto, para 13 de março do próximo ano, um encontro com o maestro britânico John Eliot Gardiner e a Orquestra Sinfónica de Londres, na Filarmónica de Paris, com quem interpretará o Concerto para piano e orquestra de Robert Schumann.

Maria João Pires atua esta semana, na quarta e na quinta-feira, no Tonhalle Maag, em Zurique, na Suíça, com a Tonhalle-Orchester Zürich, dirigida pelo maestro Bernard Haitink, no último Concerto para piano e orquestra de Mozart, o Concerto n.º 27, em Si bemol maior, KV.595.

Nessa entrevista ao jornal britânico, Maria João Pires garantiu que mantinha "o mesmo entusiasmo pela música", que continuava a gostar de tocar, embora sentisse uma mudança de atitude: "Eu não gosto de estar no palco - eu nunca gostei - mas uma coisa é não gostar, outra é não conseguir lidar com isso. Não estou a lidar bem com isso agora. Uma vez que comece a tocar, é o mesmo de antes, mas depois sinto-me muito mais cansada, porque é tão exigente - não física, mas psicologicamente".

Um ano mais tarde, numa entrevista ao diário espanhol El País, a pianista afirmou que se sentia cansada e que tinha acordado com a sua agência internacional, a Askonas Holt, deixar os palcos em 2014, quando completasse 70 anos.

Todavia, tal não veio a acontecer. Maria João Pires voltou aos palcos e aos estúdios de gravação.

Em 2015, ganhou o Prémio Gramophone, pela gravação dos concertos n.º 3 e n.º 4, para piano e orquestra, de Beethoven, com a qual se estreou na discográfica Onyx, com a qual assinou em 2014, quando deixou a Deutsche Grammophon.

Maria João Pires nasceu em Lisboa, a 23 de julho de 1944. É a mais internacional e reputada das pianistas portuguesas, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos.

Com a vitória no concurso internacional Beethoven (1970) e a conquista do prémio do Conselho Internacional da Música, da UNESCO (1970), o seu nome tornou-se recorrente, nos programas das principais salas de concerto a nível mundial, e nos catálogos das principais editoras de música clássica - a Denon, primeiro, seguindo-se a Erato e, depois a a Deutsche Grammophon, a partir de 1989, ano em que foi distinguida com o Prémio Pessoa (1989).

No seu percurso, destacam-se as interpretações de Schubert e Chopin, compositores que a levaram até às nomeações para os Grammy, além de Bach, Mozart, Schumann e Beethoven.

Destacam-se as suas parcerias com o pianista turco Hüseyin Sermet, com o violoncelista Pavel Gomziakov, e com os maestros Claudio Abbado, Pierre Boulez, Frans Bruggen, John Eliot Gardiner, Michel Corboz, Armin Jordan, Claudio Scimone e Theodor Guschlbauer, entre outros.

Tocou com as mais importantes orquestras, da Filarmónica de Berlim à Filarmónica de Londres, e fundou o projeto artístico Associação Belgais, que fechou portas em 2009.

Em 2010, obteve a nacionalidade brasileira.