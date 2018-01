O apresentador norte-americano de televisão David Letterman regressa aos ecrãs na sexta-feira com um novo programa, que terá o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama como primeiro convidado, e será disponibilizado ao ritmo de um episódio por mês.

O programa “O meu próximo convidado dispensa apresentações” será exibido através da plataforma de ‘streaming’ Netflix, em vários países, incluindo Portugal. O primeiro dos seis episódios será disponibilizado na sexta-feira, estreando depois um episódio por mês, afirma a Netflix, num comunicado hoje divulgado.

Além de Barack Obama, a primeira série de episódios inclui entrevistas ao ator e realizador George Clooney, à jovem ativista paquistanesa Malala Yousafzai, Nobel da Paz em 2014, ao ‘rapper’ e produtor Jay-Z, à atriz Tina Fey e ao radialista Howard Stern.

“Com entrevistas realizadas dentro e fora de estúdio, as conversas são íntimas, profundas e de grande alcance, conjugando o humor e a proximidade que tanto caracterizam David Letterman. Dave, ao longo destes seis episódios, vai explorar diferentes campos, dando-lhe assim a liberdade de expressar a sua curiosidade e o seu desejo de investigar tópicos específicos relacionados com cada um dos seus convidados”, refere a Netflix, no comunicado.

“O meu próximo convidado dispensa apresentações” é produzido para a Netflix pela RadicalMedia e pela Worldwide Pants Incorporated, a produtora de David Letterman.

David Letterman, de 70 anos, liderou o popular programa de entrevistas “Late Show with David Letterman”, entre 1982 e 2015.