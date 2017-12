“Com uma média anual de 150 espetáculos, Overule percorre constantemente Portugal de norte a sul, e acompanhou de perto a devastação causada pelos recentes fogos florestais. Os esforços dos Bombeiros Voluntários Portugueses comoveram-no e levaram o DJ a decidir oferecer parte das receitas que angariar com a venda do disco”, refere o agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado.

A notícia surge no dia em que se assinalam seis meses sobre o início de um incêndio no concelho de Pedrógão Grande, que alastrou a concelhos vizinhos, provocando 66 mortos e cerca de 250 feridos, sete dos quais graves, a destruição de meio milhar de casas e de quase 50 empresas.

O álbum de estreia de DJ Overule (Bruno Castro), com 13 anos de carreira, “simboliza um renascer”.

“Sinto que tudo o que conquistei até agora é apenas o começo de uma longa jornada. A capa do álbum [objetos ligados à atividade de DJ queimados, num terreno também ele queimado] simboliza isso mesmo, uma mensagem de esperança”, considerou o músico.

“It’s Not Over” conta com a participação do norte-americano Zak Downtown, da britânica Rebecca Garton e dos portugueses Virgul, Grognation, Wet Bed Gang, Pedro Pode (S.Pedro e doismileoito) e Fábia Maia.