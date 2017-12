O Grupo Compay Segundo é protagonista do espetáculo de 'réveillon', no dia 31, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, anunciou hoje este espaço de lazer.

O espetáculo faz parte da digressão europeia do grupo cubano, celebrativa do 110.º aniversário de Compay Segundo, músico falecido em 2003. “Em palco, nove experientes músicos homenageiam a música tradicional cubana e a genuína identidade interpretativa de Compay Segundo, interpretando êxitos como ‘Macusa’, ‘Saboroso’, ‘Anita’, ‘Flores de la Vida’ ou o memorável hino ‘Chan Chan’”, lê-se no comunicado. O Casino refere que a programação musical se inicia às 21:30 com as atuações da banda Boogie Nights e do Quinteto Boémio, e as atuações de Henrique e Nuno Feist, que protagonizam a passagem da meia-noite.