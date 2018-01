Durante nove meses, e após deixar o trabalho no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, a cronista de viagens passou por 11 países e foi quando regressou a Portugal que surgiu a ideia de escrever um livro em que cada capítulo representa um país.

Onze|Nove é o título do livro de Patrícia Campos que retrata as histórias dos países por onde passou desde março de 2016 até ao dia 03 de janeiro de 2017.

"Queria levar às pessoas um bocadinho do que tinha sido a minha viagem. Tentar aliar as minhas histórias à história do país e trazer as minhas experiências mais marcantes para o livro", contou à Lusa a cronista.

Com uma vida "estável e segura", Patrícia decidiu "arriscar" e partiu em viagem, garantindo que pretendia ter a "oportunidade" de fazer uma viagem que também conciliasse a vertente do voluntariado.