A cantora portuguesa Da Chick atua na edição deste ano do festival South by Southwest (SXSW), que decorre em março, em Austin, nos Estados Unidos, dedicado ao mercado da música, cinema e tecnologias digitais, foi hoje anunciado.

Da Chick (Teresa de Sousa) é um dos 570 nomes hoje divulgados pela organização, no ‘site’ oficial do festival, onde a portuguesa já atuou no ano passado. Em outubro, numa primeira lista, tinha sido já anunciada a presença de uma outra cantora portuguesa, Débora Umbelino, com o projeto Surma.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa praticamente toda a cidade de Austin, no estado norte-americano do Texas, com conferências, debates, cinema, apresentações ('pitching') de novas empresas ('startups') e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público anónimo, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

Da Chick editou em 2015 o álbum de estreia "Chick to Chick", no qual se apresenta no universo do funk, disco e soul. Em junho do ano passado editou o EP “Call me foxy”.

Em outubro do ano passado Débora Umbelino editou o álbum de estreia do projeto musical Surma, que leva quem o ouve a ambientes frios, como montanhas ou cidades nórdicas, contou à agência Lusa a propósito da edição de “Antwerpen”.

Nos anos mais recentes, Portugal tem marcado presença no SXSW, com a participação individual de alguns artistas, em busca de uma rede de contactos para concertos e distribuição discográfica internacional, como David Fonseca, Holy Nothing, You Can't Win Charlie Brown, Legendary Tigerman ou Rita Redshoes.

Em 2016, já esteve presente no festival a plataforma 'online' Why Portugal, criada como uma montra do que se faz na música nacional, e que funciona como facilitadora de contactos fora de portas.

A edição deste ano do SXSW decorre de 09 a 18 de março.