Na passada segunda-feira, numa conferência de imprensa em Banguecoque, os jornalistas esperavam pelo primeiro ministro tailandês, o general Prayut Chan-ocha, à porta da casa governamental. Chan-ocha aparece, como é habitual, mas desta vez para apresentar a sua figura em cartão.

“Se quiserem colocar alguma questão acerca de política ou acerca de conflitos, perguntem a este tipo”: é assim que Chan-ocha evita as perguntas dos jornalistas, ao apresentar uma figura em cartão com a imagem de si próprio e em tamanho real.

Com a saída de cena de Chan-ocha, foram várias as pessoas que aproveitaram para tirar fotografia com a figura em cartão do primeiro-ministro.

Não é a primeira vez que Chan-oCha deixa a comunicação social surpreendida: no ano passado, acariciou a orelha de um técnico de som durante uma entrevista coletiva improvisada, lançou uma casca de banana a cinegrafistas e ameaçou, num tom supostamente humorístico, que ia executar qualquer jornalista que criticasse o seu governo, como aponta o The Guardian.

A situação caricata com a figura em cartão do primeiro-ministro acontece depois de Chan-ocha ter estado num evento em Banguecoque para promover o dia criança na Tailândia, que se celebra sábado, 13 de janeiro.

Prayut Chan-ocha chegou ao poder na sequência de um golpe militar em 2014. O primeiro-ministro prometeu eleições para novembro - contudo, não é a primeira vez que as eleições são prometidas e depois adiadas.