André Santos e Marco Leão foram os primeiros realizadores portugueses selecionados para o Sundance, festival de cinema independente dos Estados Unidos, no ano passado, com “Pedro”, a sexta curta-metragem que assinaram em conjunto, que também esteve em competição no Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, entre outros certames.

O nome de André Santos encontra-se na lista hoje divulgada no ‘site’ oficial do festival, dos 250 selecionados - 128 mulheres e 122 homens -, de 81 países, que estarão reunidos em Berlim, de 17 e 22 de fevereiro, neste programa.

"O filme é um somatório de experiências minhas, do Marco, dos nossos amigos. É uma ideia muito simples e, não sendo taxativo da nossa vida, faz parte dela. Os objetos cinematográficos que temos feito têm evoluído e temos ganhado alguma maturidade", contou.

"Pedro" sucedeu às curtas-metragens "Aula de condução" (2015), "Má raça" (2013) - premiado no IndieLisboa -, "Infinito" (2011) "Cavalos selvagens" (2010) e "A nossa necessidade de consolo" (2008), todas coassinadas por André Santos e Marco Leão.

No programa Berlinale Talents já participaram, entre outros realizadores portugueses, Luís Campos, Mário Patrocínio e Diogo Costa Amarante, que este ano vai fazer parte do júri da competição de curtas-metragens do Festival de Cinema de Berlim.

O realizador português regressa ao festival um ano depois de ter vencido o Urso de Ouro de melhor curta-metragem, com o filme "Cidade Pequena".

A 68.ª edição do Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 15 a 25 de fevereiro, e a programação completa será anunciada no dia 06 desse mês.

Sabe-se que o filme de abertura será "Isle of Dogs", nova animação de Wes Anderson, integrado na secção competitiva de 'longas'.

A competição pelo Urso de Ouro integrará ainda, por exemplo, "Don't worry, he won't get far on foot", de Gus Van Sant, "Dovlatov", de Alexey German Jr., "Eva", de Benoit Jacquot, com Isabelle Huppert, e "Figlia mia", de Laura Bispuri.

A estes juntam-se ainda "In den Gängen" ("Nos corredores", em tradução livre), de Thomas Stuber, "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" ("Robert é meu irmão e é um idiota"), de Philip Gröning, e "Mug", de Małgorzata Szumowska.

"The Bookshop", de Isabel Coixet, e "The silent revolution", de Lars Kraume, serão mostrados no programa "Berlinale Special".

A secção "Panorama" contará, entre outros, com os documentários brasileiros "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, e "Ex Pajé", de Luiz Bolognesi.