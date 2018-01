“O festival itinerante, que parte do Maus Hábitos, no Porto, para o resto do país, arranca com segunda leva de concertos até março. No cartaz, Whales, Throes & The Shine e 10 000 Russos que tocarão em Torres Vedras, Aveiro, Vila Real, Viseu e Cacilhas (Almada)”, de acordo com a organização.

As bandas atuam no sábado, no Bang Venue, em Torres Vedras, no dia 20 de janeiro, no GreTUA, em Aveiro, no dia 03 de fevereiro, no Club de Vila Real, no dia 17 do mesmo mês, no Carmo 81, em Viseu, e no dia 03 de março, no Ginjal Terrasse, em Cacilhas, no concelho de Almada.

A primeira edição do SuperNova em itinerância – a anterior aconteceu apenas no espaço Maus Hábitos – decorreu entre outubro e dezembro do ano passado, e levou os The Parkinsons, os Kilimanjaro e os Ermo ao Porto, a Viseu, a Évora, a Almada, a Barcelos e a Loulé.

Tendo em conta o sucesso das seis edições realizadas no Porto, entre 2016 e 2017, o Maus Hábitos percebeu que o projeto “deveria passar para fora de portas”, indo ao “encontro de outras casas de espetáculos pelo país” que “precisassem de ter bons nomes da música emergente portuguesa, juntos”, explicou o diretor daquele espaço, Daniel Pires, em setembro, na apresentação do festival itinerante.