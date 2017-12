Casa Real britânica divulgou este domingo, 17 de dezembro, o excerto da entrevista de Harry a Obama, que passa na íntegra no próximo dia 27, numa edição especial do programa "Today", da BBC Radio 4.

No vídeo divulgado este domingo pela conta do Palácio de Kensington, é possível ver Barack Obama e Harry sentados à mesa prontos para começar a entrevista. Em menos de um minuto, é visível o entusiasmo do antigo presidente dos Estados Unidos e o nervosismo do príncipe que recentemente ficou noivo da atriz norte-americana Meghan Markle.

“Tenho de falar com sotaque britânico?”, pergunta Obama antes de começar. Harry responde-lhe que não, porém "se fizer pausas muito grandes entre as respostas é provável que veja 'a cara'", brinca o príncipe.

De acordo com fonte do Palácio de Kensington citada pelo The Guardian, a conversa entre Harry e Obama centrou-se no “interesse comum em construir plataformas para a próxima geração de jovens líderes”.

A conversa foi gravada em setembro, em Toronto, durante a edição de 2017 dos Invictus Games, um evento desportivo para militares para veteranos das Forças Armadas criado pelo príncipe Harry, e será transmitida na íntegra no dia 27 de dezembro.

Apenas um excerto da entrevista passará na emissora britânica, no entanto poderá ser ouvida na íntegra em podcast garante o príncipe. Aguardemos.