Os britânicos The Kooks são a mais recente confirmação para o festival de Algés.

O concerto acontecerá a 13 de julho no mesmo dia dos já anunciados Queens of the Stone Age, The National e Two Door Cinema Club.

O Nos Alive decorrerá de 12 a 14 de julho e os passes de três dias e os bilhetes diários para o último dia já estão esgotados.

De todos os festivais deste ano é o que tem mais artistas já anunciados, entre os quais Pearl Jam, At The Drive In, Franz Ferdinand, Future Islands, Khalid, Queens Of The Stone Age, The National e Wolf Alice.