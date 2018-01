O filme "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Três Cartazes à Beira da Estrada", em Portugal) triunfou na 75.ª edição dos Globos de Ouro, ao conquistar quatro galardões, roubando o brilho a "The Shape of Water", favorito para os prémios de cinema e televisão.

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, impôs-se em quatro das seis categorias para os quais estava nomeado: melhor drama, melhor atriz (Frances McDormand), melhor ator secundário (Sam Rockwell) e melhor argumento (Martin McDonagh). A película “The Shape of Water”, que somava sete nomeações para os Globos de Ouro, não foi, no entanto, além de dois prémios: o de melhor realizador (Guillermo del Toro) e o de melhor banda sonora (Alexandre Desplat). Já o britânico Gary Oldman confirmou os prognósticos, conquistando o prémio de melhor ator de drama pelo papel em “Darkest Hour”, enquanto James Franco foi distinguido como o melhor ator de comédia por “Um desastre de artista”. Saoirse Ronan triunfou como melhor atriz de comédia por “Lady Bird”, filme realizado por Greta Gerwig que também venceu o prémio de melhor comédia/musical, ao passo que Allison Janney foi distinguida como melhor atriz secundária pela sua interpretação em “I, Tonya”. O prémio de melhor canção foi para “This Is Me”, de “O grande showman”, escrita por Benj Pasek e Justin Paul, a dupla que deixou a sua marca no ano passado com “La La Land”. O galardão de melhor filme de animação foi para “Coco”, da Pixar, enquanto “In The Fade” (Alemanha e França), de Fatih Akin, arrecadou o de melhor filme estrangeiro. Os Globos de Ouro, prémios do cinema e da televisão atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, são vistos habitualmente como uma antecâmara dos Óscares, cujas nomeações vão ser anunciadas no próximo dia 23, estando a cerimónia de entrega marcada para 04 de março. Segue-se a lista dos vencedores da 75.ª edição dos Globos de Ouro, entregues na noite de domingo no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles: Cinema Melhor drama: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” Melhor comédia/musical: “Lady Bird” Melhor ator de drama: Gary Oldman (“Darkest Hour”) Melhor atriz de drama: Frances McDormand (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Melhor ator de comédia/musical: James Franco (“Um desastre de artista”) Melhor atriz de comédia/musical: Saoirse Roan (“Lady Bird”) Melhor ator secundário: Sam Rockwell (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Melhor atriz secundária: Allison Janney (“I, Tonya”) Melhor realizador: Guillermo del Toro (“The Shape of Water”) Melhor argumento: Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Melhor banda Sonora original: Alexandre Desplat (“The Shape of Water”) Melhor canção original: “This is Me”, de Benj Pasek e Justin Paul (“O grande showman”) Melhor filme de animação: “Coco”, de Lee Unkrich e Adrian Molina. Melhor filme estrangeiro: “In The Fade”, de Fatih Akin (Alemanha/França) Televisão Melhor série dramática: “The Handmaid’s Tale” Melhor série de comédia/musical: “The Marvelous Mrs. Maisel” Melhor minissérie: “Big Little Lies” Melhor ator de série dramática: Sterling K. Brown (“This is Us”) Melhor atriz de série dramática: Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) Melhor atriz de comédia/musical: Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) Melhor ator de comédia/musical: Aziz Ansari (“Master of None”) Melhor atriz de minissérie: Nicole Kidman (“Big Little Lies”) Melhor ator de minissérie: Ewan McGregor (“Fargo”) Melhor ator secundário de série televisiva: Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”) Melhor atriz secundária de série televisiva: Laura Dern (“Big Little Lies”) Prémio Carreira Cecil B. DeMille: Oprah Winfrey