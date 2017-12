"De janeiro a março passarão por Castelo Branco, artistas como Tiago Bettencourt, The Legendary Tigerman, o pianista António Rosado, o Trio Pangea, Aline Frazão, Viviane com um concerto dedicado a Edith Piaf, o coreógrafo Rui Horta, que apresentará 'Vespa' e o ator e encenador Marcos Barbosa que trará 'Aqui', um espetáculo que envolve uma dinâmica multifacetada de ligação à comunidade", explica o presidente do município de Castelo Branco, Luís Correia.

O músico português Tiago Bettencourt apresenta, no dia 13 de janeiro, no Cineteatro Avenida de Castelo Branco, a partir das 21:30, o espetáculo "A Procura", título do disco lançado no final de setembro deste ano.

A agenda Cultura Vibra inclui ainda um conjunto de manifestações culturais que se desenrolam ao longo dos três primeiros meses de 2018.

No dia 19 de janeiro, sobe ao palco do Cineteatro Avenida, pelas 21:30, o espetáculo de dança "Vespa" do coreógrafo Rui Horta e no dia seguinte, decorre um espetáculo de música e filme com os sons da Beira Baixa, a "Canção Raiana Perdida", da autoria do músico e compositor Tom G. Hamilton.