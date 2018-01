“Vou manter o benefício da dúvida que lhe concedi, por ter plena noção de que Roma não se fez num dia e por considerar serem dignos de respeito os atos mais corajosos que já protagonizou”, disse à agência Lusa o ativista angolano Luaty Beirão, numa apreciação dos 100 primeiros dias de João Lourenço na Presidência de Angola.

Beirão, um dos mais acérrimos críticos do regime do ex-presidente José Eduardo dos Santos – no poder durante 38 anos, até setembro deste ano – referia-se às dezenas de exonerações em alguns dos mais altos cargos de chefia do país.

O novo Presidente angolano precisou de menos de três meses para afastar a estrutura de governação que recebeu de José Eduardo dos Santos, tendo feito acima de 300 nomeações e exonerando mais de 30 oficiais generais e cerca de 20 administrações de empresas públicas, na área petrolífera, dos diamantes, e de comunicação social, além do próprio Banco Nacional de Angola e de bancos comerciais detidos pelo Estado.

João Lourenço afastou de lugares chave os filhos do ex-presidente (e ainda presidente do partido que sustenta o novo chefe de Estado no poder, o MPLA), com destaque para a exoneração da multimilionária empresária Isabel dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração da petrolífera Sonangol.

Luaty Beirão reconhece “alguns sinais de alarme” no que se refere a outras medidas além das exonerações: “setor da justiça, excesso de ministérios, distribuição das despesas no Orçamento de Estado, alguma falta de coerência nas exonerações”.

Para o ativista, “está ainda pouco claro se se trata de uma bem-intencionada arrumação da casa ou de um mero reposicionamento de peças no tabuleiro, a promoção de uma nova elite lourencista”.

“Quero acreditar na primeira”, afirma.