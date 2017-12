O FC Porto lançou esta sexta-feira uma campanha para a reflorestação das zonas devastadas pelos incêndios do verão, em que, por cada três euros despendidos nas lojas do clube, será plantada uma árvore.

A campanha “A nossa chama vai dar vida à floresta” estipula que, por cada três euros despendidos nas FC Porto Stores, será plantada uma árvore numa zona afetada pelos incêndios.

O valor arrecadado será entregue na totalidade à Quercus, destinando-se à plantação de árvores (quercíneas) em fevereiro e março de 2018.

“Todos os anos procuramos fazer algo mais forte, que simbolize a importância desta época para os nossos adeptos. No FC Porto, o Natal é sempre especial”, explicou Hélder Gomes, responsável da marca do FC Porto, em declarações ao site dos ‘portistas’.

Cada adepto que contribuir para a campanha, que está a ser promovida com um curto filme que conta com a participação de quatro treinadores (Sérgio Conceição, Moncho López, Guillem Cabestany e Lars Walther) e quatro capitães (Héctor Herrera, Miguel Queiroz, Hélder Nunes e Hugo Laurentino), receberá um brinde.

“O brinde, um íman com o logotipo do Estádio do Dragão, assenta na reutilização da alcatifa utilizada recentemente na gala Dragões de Ouro e na cedência sem custos de outros materiais por parte de parceiros do FC Porto, assim como parte do processo de produção”, esclarece a nota publicada na página do clube.